نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السوبر الإفريقي يحدد موقف الشحات من الجراحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر حسين الشحات نجم الأهلي موقف جهاز كرة القدم في الأهلي بشأن إجراء جراحة في إصبع القدم.

وطلب حسين الشحات الانتظار لحين خوض مباراة السوبر الأفريقي أمام نهضة بركان المغربي.

ويترقب حسين الشحات القرار النهائي من جانب جهاز كرة القدم من أجل تحديد الموعد النهائي للخضوع للجراحة في القدم.

وأجرى الشحات جراحة الفتاق قبل عدة أشهر ليغيب عن الأهلي في عدد من المواجهات المهمة في نهاية الموسم الماضي مما تسبب في تعرض سيد عبد الحفيظ مدير كرة القدم في الأهلي لهجوم شديد خصوصًا أنه كانت هناك مساحة من الوقت لإجراء الجراحة مع بداية توقف النشاط بسبب فيروس كورونا.

ويعتمد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني في الآونة الأخيرة بشكل كبير على خدمات حسين الشحات في التشكيل الأساسي.