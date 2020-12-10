أخبار الرياضة.. نقل السوبر الأفريقي إلى قطر.. وصفقة كبرى بين الأهلي والزمالك وبيراميدز

نشر موقع "دوت الخليج" على مدار اليوم الخميس، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والتي جاءت كالتالي :

استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على نقل مباراة الأهلى ونهضة بركان المغربي في السوبر الإفريقي المقرر إقامتها خلال شهر ديسمبر الجارى إلى قطر.

أكد سيد مرعي وكيل أعمال اللاعبين، أن هناك صفقة كبرى ستكون قنبلة الانتقالات الشتوية المقبلة، بين الأندية الثلاثة الأهلي والزمالك وبيراميدز.

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" نقل مباراة الأهلى ونهضة بركان المغربي إلى قطر بعد أن كان من المقرر إقامتها فى مصر خلال شهر ديسمبر الجارى.

هاجم الإعلامي أحمد شوبير الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بسبب مباراة الأهلي ونهضة بركان المغربي، بكأس السوبر الأفريقي.

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حقيقة اقتراب النادي الأهلي من التعاقد مع محمد بسام، حارس مرمى طلائع الجيش، خلال الفترة المقبلة.

علق أحمد حسام ميدو نجم الكرة المصرية السابق على قرار الاتحاد الإفريقي "كاف" بشأن نقل مباراة الأهلى ونهضة بركان المغربي المقرر إقامتها خلال شهر ديسمبر الجارى إلى قطر .

يحسم الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي خلال الساعات القليلة المقبلة موقفه من اللاعب الجديد الذي سيتم التعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة قبل إخطار لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح بقراره النهائي.

نفى أحمد سامي، المدير الفني لفريق الكرة بنادي سموحة، صحة ما أطلقه فوزى الحناوي، لاعب الفريق المنتقل إلى صفوف الاتحاد السكندري، عن عدم حصوله على ملابس الموسم الجديد من الجهاز الإداري بسموحة، وأكد أن اللاعب حصل على كل الملابس قبل تركه لمعسكر الفريق الذى أقيم في القاهرة الفترة الماضية ، ثم قام الإداريين بسحب أطقم الملابس منه عقب رحيله كما ان اللاعب كان موجودًا في تدريبات الاتحاد السكندري منذ أكثر من 10 أيام.