الجبلاية توضح للحكام التعديلات الأخيرة في قانون كرة الصالات.. صور

عقد الاتحاد المصري لكرة القدم، ندوة للحكام لشرح تعديلات قانون كرة الصالات الأخيرة الصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم، وذلك استعدادا للموسم الكروي 2020 /2021.

جاءت الندوة بحضور الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة والدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة، والدكتور محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة.

وقام الحكم الدولي محمد حسن يوسف بشرح التعديلات، بإشراف وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام والدكتور عزب حجاج مدير اللجنة.

وحرصت الدكتورة سحر عبد الحق المشرف على كرة الصالات بتكريم أبرز المحكمات تقديرا لتميزهن في الموسم الماضي.

وكانت أزمة حادة نشبت بين حكام الكرة النسائية والدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة بسبب حفل الأفضل بعد انتهاء دورى الكرة النسائية.

وقال مصدر مطلع داخل الجبلاية: "حكام ومحكمات المرة النسائية غاضبون من الدكتورة سحر عبد الحق نظرا لعدم قيامها بتكريم اى عنصر تحكيمي منهم خلال حفل الأفضل في دوري الكرة النسائية المنقضي والذى أقيم مؤخرا في أحد فنادق القاهرة الكبرى".

وأضاف: "سادت حالة من الاستياء بين صفوف قضاة الملاعب من الرجال والسيدات بعد خلو قوائم التكريم فى حفل الأفضل من حمام الكرة النسائية".

وأشار إلى أن غضب الحكام زاد بعدما اقتصر التكريم لعناصر التحكيم على الثنائى وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام والدكتور عزب حجاج مدير اللجنة فقط.

شدد على أن حكام الكرة النسائية يرون أن الثنائي وجيه أحمد والدكتور عزب حجاج لم يقوما بإدارة أي مباراة فى دورى الكرة النسائية على مدار الموسم الماضي بدورى الكرة النسائية حتى يتم تكريمهم والتغاضي عن تواجد أصحاب التكريم الحقيقين فى الحفل بشكل متعمد.

يذكر ان الاتحاد المصري لكرة القدم أقام حفل توزيع جوائز الافضل في دوري كرة القدم النسائية للموسم الكروي المنقضي 2019 /2020، بحضور وإشراف الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد، والمشرف على الكرة النسائية، كما حضر الحفل وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد والدكتور محمود سعد المدير الفني للاتحاد، وعبد اللطيف إمام رئيس لجنة تطوير الكرة النسائية وعدد من رموز لعبة كرة القدم النسائية.

وتم تسليم درع بطولة الدوري لنادي وادي دجلة بطل الدوري، وتم تكريم فريق كفر سعد صاحب المركز الثاني وفريق الطيران صاحب المركز الثالث.

وتم منح كاس اللعب النظيف لنادي المعادي واليخت وكاس الروح الرياضية لنادي الطيران، كما تم تكريم الأندية الخمسة الصاعدة للدوري الممتاز موسم 2020/2021 وهي مركز شباب البرجاية بالمنيا ونادي الهرم ومركز شباب القلعة ومركز شباب أجا ونادي دلفي، كما قام اتحاد الكرة بدعم الأندية الخمسة ماليا استعدادا للموسم القادم .

وقامت سحر عبد الحق بتكريم وجيه أحمد والدكتور عزب حجاج المسئولين عن لجنة الحكام، وتم منح جائز افضل لاعبة لانجي عطية ومهيرة علي، وجائزة افضل حارسة مرمي لفرح سمير، وجائزة افضل لاعبة صاعدة لندى خالد وجائزة هداف الدوري لنادين غازي.