أبرزهم عمر السومة.. 4 صفقات نارية على رادار الأهلي في ميركاتو الشتاء

أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن الأهلي وضع 4 لاعبين ضمن حساباته، من أجل بحث إمكانية التعاقد مع أحدهما خلال الميركاتو الشتوي القادم.

وقال عمر ربيع ياسين، في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع على راديو مصـر: "أول اللاعبين هو جاستون سيرينو، والأهلي قدم عرضا رسميا، لكن صن داونز تمسك بالحصول على 5 ملايين دولار، خاصة أن عقده لا يزال مستمرا مع النادي، ولن يرحل إلا بموافقة النادي الجنوب أفريقي".

وأضاف: "صن داونز كان يرى احتياج الأهلي لضم سيرينو، لذلك تمسك بمطالبه المالية، ولكن المفاوضات توقفت حاليا، في حالة عدم مشاركة اللاعب ببطولة دوري أبطال أفريقيا قد يتم التفكير في ضمه مجددًا، وهي نسبة ضئيلة للغاية، وفي حالة تقدم الأهلي بعرض جديد لضم سيرينو قد لا يتم إشراك اللاعب في دور الـ32 من مباريات دوري الأبطال، على أن يتم قيده في الفترة الثانية".

وواصل: "الأهلي وضع التوجولي لابا كودجو ضمن اللاعبين المرشحين لضمه، لكن العين الإماراتي التفاوض معه صعب في الأمور المالية، وهناك مغالاة من جانبهم للاستغناء عن اللاعب وبالتالي صعب رحيله حاليا".

وأكمل: "هناك السوري عمر السومة الذي ينتهي عقده في يناير مع أهلي جدة، حيث تم عرضه على النادي الأهلي للانضمام في صفقة انتقال حر، ولكن موضوع عقد السومة الشخصي سيكون كبيرا للغاية، وانتقاله المجاني سيجعل راتبه عاليا للغاية، وهو ما يُعرقل انتقاله للقلعة الحمراء".

وزاد: "هناك لاعب رابع وقد يكون في متناول إدارة النادي الأهلي، وهو الحل الواقعي، وسيتم قيده ضمن قائمة دوري أبطال أفريقيا، وهو الزامبي والتر بواليا، مهاجم فريق الجونة، وسيكون سعره مناسبا، واللاعب لفت الأنظار وخطف الأضواء في الموسم الماضي".

وتابع: "والتر بواليا سيكون حلا واقعيا لإدارة النادي الأهلي، وسيكون الدور على جيرالدو في الرحيل عن الفريق لقيد لاعب أجنبي، ووكيل اللاعب أكد أنه لا يريد اللعب في مصر، إلا للأهلي، وبالتالي قد ينتقل إلى أي نادٍ آخر خارج الدوري المصري".