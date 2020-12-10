الرياضة

موسيماني يدرس إراحة نجم الأهلي أمام المقاصة

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أحمد جودة - القاهرة - يدرس الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إراحة محمد هاني الظهير الأيمن للفريق الأحمر في المباراة المقبلة أمام مصر المقاصة.

 

ويواجه الأهلي ضيفه مصر المقاصة يوم الأحد المقبل على ستاد السلام في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.

 

ويقوم المدرب الجنوب إفريقي بتجهيز الثنائي أحمد رمضان "بيكهام" وأكرم توفيق للدفع بأحدهما في مباراة المقاصة.

 

ويفضل موسمياني إراحة محمد هاني في مباراة مصر المقاصة في ظل عدد المباريات الكبيرة الني خاضها مع الفريق الأحمر في الفترة الماضية.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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