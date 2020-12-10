نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم بايرن ميونخ مرشح للإنضمام إلى برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية ألمانية أنه أصبح في إمكان النمساوي ديفيد ألابا نجم دفاع بايرن ميونخ الألماني بدء محادثات رسمية مع الأندية الراغبة في التعاقد معه بعد 3 أسابيع من الآن.

وأفادت صحيفة سبورت بيلد الألمانية بأنه يحق للنجم النمساوي التعاقد مع أي نادي مجانًا بداية من يناير المقبل، حيث يتبقى على نهاية عقده مع النادي البافاري 6 أشهر على أن ينضم للنادي الجديد بنهاية الموسم.

وأشارت الصحيفة الألمانية إلى عدم وجود حاجة لدى الأندية الراغبة في نيل توقيع النجم النمساوي للتفاوض مع بايرن ميونخ فور فتح باب الانتقالات الشتوية.

وألمحت الصحيفة الألمانية أن ألابا بات قريبًا من الرحيل عن ملعب أليانز أرينا نظرًا لفشل النادي البافاري في التوصل لاتفاق معه بشأن تجديد عقده.

ونوهت الصحيفة الألمانية أنه على الرغم من ارتباط ألابا بالعديد من الأندية على رأسها ريال مدريد وبرشلونة إلا أن انضمامه إلى النادي الكتالوني لا يزال شائكًا في الوقت الراهن.

وأوضحت الصحيفة الألمانية أنه هناك علاقة متوترة بين بيني زاهافي وكيل أعمال ألابا والإدارة السابقة لنادي برشلونة نظرًا لمساهمة زاهافي في انضمام البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى باريس سان جيرمان عام 2017 مقابل 222 مليون يورو.

وأكدت الصحيفة الألمانية أنه على الرغم من رحيل مجلس الإدارة السابق إلا أن زاهافي غير مرحب به حتى الآن داخل أروقة برشلونة ليصبح أمله الوحيد متعلقًا بالرئيس الأسبق خوان لابورتا.

وشددت الصحيفة الألمانية أنه بعدما أعلن لابورتا ترشحه مجددًا في الانتخابات المقبلة في يناير المقبل فإنه سيكون الأمل الوحيد لزاهافي من أجل انضمام ألابا إلى ملعب كامب نو.

وذكرت الصحيفة الألمانية أن ذلك يرجع للعلاقة الوطيدة التي تجمع زاهافي بلابورتا رئيس برشلونة الأسبق مما قد يزيل الجواجز بينه وبين برشلونة في أقرب فرصة حال فوز لابورتا في الانتخابات.