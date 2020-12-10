نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رايولا يلمح لإمكانية انتقال هالاند إلى ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن حديث مينو رايولا، وكيل إيرلينج هالاند، نجم بوروسيا دورتموند، عن مستقبل اللاعب وارتباطه بمانشستر يونايتد وريال مدريد.

وقال رايولا، في تصريحات لصحيفة "توتو سبورت" الإيطالية:" فإن حقق هالاند بداية مميزة في مسيرته الاحترافية كان من الجيد حقًا العمل معه، ورؤية الإمكانات التي لديه، كما أننى أشعر بالفخر لرؤيته يتطور".

وأضاف:"هالاند مثل إبراهيموفيتش عندما كان عمره 20 عامًا، ولكن سولسكاير رجل جيد، لكنه كان مخطئًا عندما قال إن إيرلينج مثل لوكاكو، ومع إيجاد الأفضل في طريقة لجعل بوجبا يلعب كبطل، بدلا من الحديث عن هالاند".

وواصل:"رحيل هالاند عن دورتموند؟ لا يمكننى الحديث عن الشرط الجزائى في عقد إيرلينج".

وأختتم:"شائعات تقول إن ريال مدريد يريد هالاند؟ هذا ليس جديدًا بالنسبة لى، لكنه سعيد جدًا مع دورتموند. إيرلينج يريد الفوز بدورى الأبطال. عندما يرحل سيكون ذلك من أجل الطموح وليس المال".

وفي سياق متصل، كشف الوكيل الإيطالى مينو رايولا، عن اختياره للأفضل بين كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، وليونيل ميسى قائد برشلونة:"ميسى أو رونالدو.. من تختار؟ أقول على الفور كريستيانو عندما أختار بين الاثنين. أنا من المعجبين للغاية بالنجم البرتغالى".