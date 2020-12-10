نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك وجازيلي التشادي في دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره جازيلي بطل التشاد، في دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، في نسختها الجديدة لموسم 2020-2021.

ويلتقي الزمالك فريق جازيلي أحد أيام 22 أو 23 ديسمبر الحالي، في ذهاب دور الـ 32 في القاهرة، بينما ستكون مباراة الإياب في القاهرة أيضًا أحد أيام 6 أو 7 يناير المقبل.

وستقام المباراتين في مصر بدلًا من لقاء في الصومال ولقاء في القاهرة، بعدما طلب الفريق الصومالي بإقامتها في مصر، ورحب الزمالك بهذا الطلب، على ان يتحمل الاخير نفقات السفر والإقامة للفريق التشادي.

وتقرر إعفاء الفارس الابيض من خوض دور الـ 64 من البطولة، بينما تأهل جازيلي إلي هذا الدور بعدما انسحب فريق سياف بطل جيبوتي.

يذكر ان الزمالك خسر نهائي البطولة الماضية ضد غريمه التقليدي الأهلي، علي ملعب القاهرة الدولي يوم 27 نوفمبر الماضي بهدفين مقابل هدف.