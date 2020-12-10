هل يحسم الصفقة.. ناد أوروبي كبير يطارد مصطفى محمد نجم الزمالك

دخل مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، دائرة اهتمامات نادي جالاتا سراي التركي تمهيدا لضمه خلال الفترة المقبلة بعد تألقه اللافت مع الفريق الأبيض خلال الفترة الماضية .

دائرة اهتمام نادي جالاتا سراي التركي، مؤكدة أن إدارة النادي ستسشير فاتح تريم المدير الفني وفي حال موافقته ستتم الصفقة.

وقالت صحيفة hurriyet التركية أن مصطفى محمد دخل

واستطاع مصطفى محمد خطف الأنظار إليه نتيجة المستويات المميزة التى يقدمها مع فريقه الزمالك خلال الموسم الكروى الماضى ومساهمته بشكل قوى فى تأهل الأبيض إلى المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال إفريقيا .



ويعد جالاتا سراى التركى واحدا من الأندية الكبري فى أوروبا والذى يشارك بصفة مستمرة بمسابقتى دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي " اليورو ليج " .

وعلى الجانب الأخر ، وافق مسؤولو نادي الزمالك على العرض الذي تلقاه النادي لاستضافة مباراة جازيللي التشادي في ذهاب دور الــ ٣٢ لبطولة دوري أبطال أفريقيا لتقام بمصر بدلا من إقامتها بتشاد على أن يتحمل مسؤولو القلعة البيضاء تكاليف السفر والإقامة للفريق التشادي بمصر لمدة اسبوعين لحين خوض لقاء العودة.

كان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم حدد أحد يومي ٢٢ و٢٣ ديسمبر الجاري لإقامة لقاء الذهاب ومن المقرر أن تقام مباراة العودة أحد يومي ٥ و ٦ يناير المقبل.

وتلقى النادي الأبيض عرضا اليوم لاستضافة مباراة الذهاب أمام بطل تشاد لتقام بمصر بدلا من اقامتها بتشاد ورحب مسؤولو القلعة البيضاء بالامر.