قبل الدوري.. الزمالك يزف بشرى سارة للاعبين

يجهز مسؤولو نادي الزمالك، مقدمات عقود لاعبي الفريق الأبيض في الفترة الحالية لصرفها للاعبين خلال الأيام القليلة المقبلة .
يأتي هذا من أجل توفير جو من الهدوء والتركيز للاعبين مع انطلاق مسابقة الدوري الممتاز، في ظل رغبة مسؤولي القلعة البيضاء في الفوز باللقب.
وكانت خزينة النادي انتعشت في الآونة الأخيرة بدفعة من مستحقات القلعة البيضاء لدى الشركة الراعية.
وهذا بالإضافة إلى انتظار الزمالك مبلغ 20 مليون جنيه تقريبا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بعد احتلال الفريق وصافة دوري أبطال أفريقيا في الفترة الأخيرة.
وكان مجلس إدارة الزمالك صرف المستحقات المتأخرة للاعبين في الآونة الأخيرة بعد توفيرها من قبل بيع بعض اللاعبين بالإضافة إلى قيمة إيجار بعض المحلات في سور النادي.
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