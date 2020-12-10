بعد تعافيه من كورونا.. تدريبات منفردة لـ أوباما

يخوض يوسف إبراهيم "أوباما" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات منفردة بالكرة في إطار خضوعه لبرنامج تأهيلي بعد العودة للتدريبات أمس عقب التعافي من الإصابة بفيروس كورونا.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره المقاولون العرب يوم السبت المقبل بالجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.

في سياق آخر يجهز مسؤولو نادي الزمالك، مقدمات عقود لاعبي الفريق الأبيض في الفترة الحالية لصرفها للاعبين خلال الأيام القليلة المقبلة .

يأتي هذا من أجل توفير جو من الهدوء والتركيز للاعبين مع انطلاق مسابقة الدوري الممتاز، في ظل رغبة مسؤولي القلعة البيضاء في الفوز باللقب.

وكانت خزينة النادي انتعشت في الآونة الأخيرة بدفعة من مستحقات القلعة البيضاء لدى الشركة الراعية.

وهذا بالإضافة إلى انتظار الزمالك مبلغ 20 مليون جنيه تقريبا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بعد احتلال الفريق وصافة دوري أبطال أفريقيا في الفترة الأخيرة.

وكان مجلس إدارة الزمالك صرف المستحقات المتأخرة للاعبين في الآونة الأخيرة بعد توفيرها من قبل بيع بعض اللاعبين بالإضافة إلى قيمة إيجار بعض المحلات في سور النادي.