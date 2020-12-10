أحمد شرويدة يقود الهجوم.. قائمة البنك الأهلي استعداد للدوري الممتاز

أعلن نادي البنك الاهلي قائمة فريقه استعدادا لخوض منافسات الدوري المصري الممتاز موسم 2020 - 2021 .

وجاء القائمة كالتالي :

حراسة المرمي : احمد صبحي - احمد السعدني - محمود الزونفلي

الدفاع : امير مدحت - محمد كوفي - احمد محمد ضبش - احمد ياسين - بهاء مجدي - اسامه ابراهيم - عاصم صلاح - محمد مجدي - محمد عبدالرحمن لعبه - محمد ابو المجد

الوسط : - حسام الصانع - محمد حامد - محمد مصطفي ميدو - محمود السيد - احمد ياسر - موسي دياواره - محمد فخري - شادي رضوان - معروف يوسف - محمد عبدالله المسني - علي صابر - فادي فريد

الهجوم : احمد شرويده - احمد علي - اسماعيل الليثي - محمد هاني - محمد جمال بسيوني - محمود قاعود - ايستريلا

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الإعلان صفقات الفريق الجديدة استعدادا لخوض منافسات الدوري المصري الممتاز .

وكان فريق البنك الاهلي صعد للدورى الممتاز بعد تصدره مجموعه الصعيد بدورى القسم الثاني بعد منافسه شرسه مع فريق بني سويف والالمونيوم.

وفي وقت سابق اعتذر محمد يوسف المدير الفني لفريق البنك الأهلي لنادي الشرطة العراقي عن تولي مهمة الفريق خلال الفترة المقبلة.

وكان نادي الشرطة العراقي قد كثف مفاوضاته خلال الأيام الماضية مع محمد يوسف من أجل تولي مهمة المدير الفني للقيثارة الخضراء خلال الأيام القادمة لكن المدرب المصري اعتذر لهم احتراما لتعاقده مع نادي البنك الأهلي.

ويسعى يوسف لتحقيق نتائجة جيدة مع فريق البنك الأهلي في الموسم الجديد في ضوء الدعم الكامل الذي يلقاه من مجلس الإدارة برئاسة اللواء أشرف نصار.

وعكف محمد يوسف خلال الأيام الماضية على التعاقد مع العديد من اللاعبين المميزين القادرين على تحقيق أهداف النادي وفق الرؤية التي وضعها الجهاز الفني بالتنسيق مع مجلس الادارة.

وأكد محمد يوسف لمسئولي الشرطة العراقي أنه يحترم النادي الذي سبق وتولى قيادته مرتين سابقا ويرتبط بعلاقة قوية مع جماهير القيثارة الخضراء لكن احترامه للتعاقد الذي أبرمه مع نادي البنك الأهلي يمنعه من قبول العرض وهو ما تفهمه مسئولي النادي العراقي.