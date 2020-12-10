نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يواصل استعداداته لمواجهة المقاولون العرب في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خاض لاعبو الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك تدريباتهم الجماعية على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة تحت قيادة البرتغالي جيمي باتشيكو، استعداداً لمواجهة المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري العام

وشهد المران خوض يوسف إبراهيم "أوباما" تدريبات منفردة بالكرة في إطار خضوعه لبرنامج تأهيلي بعد العودة للتدريبات أمس عقب التعافي من الإصابة بفيروس كورونا.

كما عاد المغربي محمد أوناجم، لخوض تدريبات الكرة بعدما أدى خلال اليومين الماضيين برنامج تأهيلي في صالة الجيمانزيوم بالنادي.

وأدى اللاعب فقرة تأهيلية في الجيم قبل أن يتواجد في أرض الملعب خلال تدريبات اليوم وخاض تدريبات بالكرة وبعض التدريبات التأهيلية تحت إشراف الدكتور عمرو المطراوي أخصائي التأهيل.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب يوم السبت المقبل في أولى جولات بطولة الدوري المصري، ولم يتم تحديد الملعب لحين الحصول على الموافقات الأمنية.