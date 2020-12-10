الرياضة

بشرى سارة للنصر قبل مواجهة أهلي جدة

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أحمد جودة - القاهرة - تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي بشرى سارة وذلك بتواجد عبد الفتاح عسيري لاعب الفريق في تدريبات يوم أمس بعد غيابه للإصابة.

وقالت صحيفة " الرياضية " السعودية أن عبد الفتاح عسيري تعافى من الإصابة التي كانت قد لحقت به ليتأكد بذلك جاهزيته لمواجهة فريقه السابق نادي الاهلي يوم السبت القادم.

في الوقت الذي أكدت فيه الصحيفة السعودية أيضاً إستمرار غياب الثنائي بيتي مارتينيز وخالد الغنام عن العالمي بسبب عدم الجاهزية الفنية.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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