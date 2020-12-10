بلدية المحلة يفوز على فاركو والحدود يضرب الحمام بثلاثية.. نتائج مجموعة بحري بالمظاليم

انتهت منافسات الجولة الثالثة من مباريات دوري القسم الثاني التي أقيمت اليوم ، والتى شهدت فوز فريق لبدية المحلة على منافسه فاركو بنتيجة هدف دون رد .

وألغى الحكم محمد علاء هاشم مباراة فريق الجزيرة أمام منافسه مالية كفر الزيات بسبب عدم توافر سيارة اسعاف في ملعب المباراة وبالتالي اعلن الحكم فوز فريق كفر الزيات بنتيجة هدفين دون رد .

وجاءت نتائج المباريات كالآتي :

دكرنس 3/2 سبورتنج

حرس الحدود 3-0 الحمام

الأوليمبي 1-1 بني عبيد

المنصورة 0-0 الرجاء 0/0.

كفر الشيخ 0-0 بيلا

بلدية المحلة 1-0 فاركو

دمنهور 1-4 أبو قير للأسمدة

وجاء الترتيب كالآتي :