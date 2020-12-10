هاجم اتحاد الكرة .. الانضباط تقرر إيقاف حكم مساعد 6 أشهر

قررت لجنة الإنضباط فى اتحاد الكرة برئاسة المستشار سيد البنداري إيقاف سامي هلهل الحكم المساعد لمدة 6 شهور بعد الهجوم الذى شنه على مسئولى الجبلاية عبر الفضائيات.

واستندت لجنة الإنضباط فى قرار إيقاف الحكم المساعد سامي هلهل لمدة 6 شهور إلى عدم حصوله على إذن من اللجنة الرئيسية للحكام برئاسة وجيه أحمد من أجل الظهور عبر القنوات الفضائية فضلا عن قيامه بالهجوم على الجبلاية.

وطالب الحكم المساعد سامى هلهل، لجنة الحكام برئاسة وجيه أحمد والدكتور عزب حجاج، بسرعة إعلان القائمة الدولية للحكام التى تم إرسالها إلى "فيفا"، وكتب هلهل عبر حسابه على فيس بوك: "أطالب رئيس لجنة الحكام بإعلان القائمة الدولية كما هو متبع فى الدول الأفريقية وإعمالًا بمبدأ التنافس الشريف لتمثيل مصر، سنة بالفاتحة وسنة بالمصحف هكذا توضع القائمة الدولية لمصر".

وأبدى سامي هلهل الحكم المساعد، غضبه الشديد لعدم وضع اسمه ضمن القائمة الدولية للحكام هذا العام وقال في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة دوت الخليج: "أنا عاوز رئيس اللجنة الفنية في لجنة الحكام يطلعلي راية واحدة خطأ، لا أعلم ما هو خطأي حتى يتم استبعادي من القائمة الدولية".

ولفت إلى أنه تفاجأ بعدم وضع اسمه في القائمة الدولية، مشيرا إلى أنه سبق وتقدم بشكوى لعدم وضعه ضمن القائمة الدولية ووقتها تحدث معه محمد فضل قائلا: "معلش اشتغل على نفسك".

وتقدم الحكم المساعد سامى هلهل بشكاوي ضد لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة وجيه أحمد إلى اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي واللجنة الأوليمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب وذلك اعتراضًا منه على تشكيل القائمة الدولية للحكام للموسم الجديد والتي تم إرسالها مؤخرًا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

واعترض الحكم المساعد سامى هلهل على خروجه من القائمة الدولية للحكام بالرغم من اجتيازه كل الاختبارات التي خضع لها مؤخرًا. واستند هلهل في شكواه إلى الخروقات التي شهدها اختبارات اللياقة البدنية وارنر تيست وتحايل اللجنة الرئيسية للحكام على مجاملة بعض الحكام المساعدين لإرساله ضمن القائمة الجديدة لموسم 2021.



