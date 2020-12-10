صحفي إنجليزي لـ دوت الخليج: تحطيم محمد صلاح لرقم جيرارد الأسطوري إنجاز كبير

وأصبح محمد صلاح الهداف التاريخي لنادي ليفربول في دوري الأبطال "22 هدفًا"، بعد هدفه فى شباك ميتييلاند الدنماركي، أمس، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا، ليتخطي بذلك رقم جيرارد صاحب الـ 21 هدفا.
وقال مات إديسون في تصريحات خاصة لـ " دوت الخليج": إنه إنجاز كبير بالنسبة لـ محمد صلاح، من المدهش وصوله لهذا الإنجاز بهذه السرعة، أنا متأكد من إنه سيواصل التسجيل في مسابقة دوري أبطال أوروبا.
وعن عدم حصول محمد صلاح على الاهتمام الكافي من قبل الإعلام الإنجليزي بعد تحقيق هذا الإنجاز، أوضح مات إديسون:" السبب في عدم اهتمام الإعلام الإنجليزي بإنجاز محمد صلاح مثلما حدث مع جيرارد، هو أن جيرارد نجح في أن يقود ليفربول للفوز بدوري أبطال أوروبا بمفرده، في حين أن محمد صلاح يلعب بجواره مجموعة من النجوم".
وتابع:" جيرارد هو أفضل لاعب في تاريخ ليفربول، ولكن محمد صلاح سيكون من الأفضل بالتأكيد مع حلول الوقت الذي يغادر فيه الريدز".
يذكر أن محمد صلاح أعرب عن سعادته بعد أن أصبح أكثر هدافي ليفربول تسجيلًا للأهداف في بطولة دوري أبطال أوروبا.
وقال محمد صلاح، في تصريحات عقب انتهاء المباراة، "سعيد بتحقيق هذا اللقب وأفتخر أن أكون هداف النادي في دوري الأبطال".
وتابع: "آمل في مواصلة التقدم وتسجيل المزيد من الأهداف، وأحاول التسجيل في كافة المباريات من أجل مساعدة الفريق في تحقيق الفوز بالبطولات".
واوصل "المباراة انتهت بالتعادل لكن الأمر الأكثر الأهمية أننا تأهلنا بالمركز الأول في المجموعة".
وحسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق أحداث مباراة فريقي ليفربول وميتلاند في دوري أبطال أوروبا في الجولة السادسة من دور المجموعات.
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