أحمد علي يكشف تفاصيل التعاقد مع البنك الأهلي

كشف أحمد علي قائد فريق البنك الأهلي كواليس انضمامه إلى النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية؛ استعدادا لخوض منافسات الدورى الممتاز موسم 2020-2021 .

وأضاف أحمد علي خلال تصريحاته : عندما عرض علي البنك الاهلي الانضمام لهم لم افكر كثيرا وذلك بسبب الطموح الكبير الذي يمتلكه مجلس إدارة النادي .

وأكمل : البنك الأهلي تعاقد مع مدير فني كبير وهو محمد يوسف الذي يمتلك طموحات كبيرة يسعي لتحقيقها مع الفريق ورأينا ذلك من خلال الصفقات والاعداد طوال الفترة الماضية .

وأوضح : طموح مجلس الإدارة هو الدافع للجميع في النادي في ظل توفير كافة الامكانيات التي جعلتني اشعر انني في ناد كبير للغاية وليس صاعدا حديثا للدورى الممتاز .

وأعلن نادي البنك الأهلي قائمة فريقه خلال المؤتمر الصحفي وجاء كالآتي :