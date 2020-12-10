وأضاف أحمد علي خلال تصريحاته : عندما عرض علي البنك الاهلي الانضمام لهم لم افكر كثيرا وذلك بسبب الطموح الكبير الذي يمتلكه مجلس إدارة النادي .
وأكمل : البنك الأهلي تعاقد مع مدير فني كبير وهو محمد يوسف الذي يمتلك طموحات كبيرة يسعي لتحقيقها مع الفريق ورأينا ذلك من خلال الصفقات والاعداد طوال الفترة الماضية .
وأوضح : طموح مجلس الإدارة هو الدافع للجميع في النادي في ظل توفير كافة الامكانيات التي جعلتني اشعر انني في ناد كبير للغاية وليس صاعدا حديثا للدورى الممتاز .
وأعلن نادي البنك الأهلي قائمة فريقه خلال المؤتمر الصحفي وجاء كالآتي :
حراسة المرمي : احمد صبحي - احمد السعدني - محمود الزونفلي
الدفاع : امير مدحت - محمد كوفي - احمد محمد ضبش - احمد ياسين - بهاء مجدي - اسامه ابراهيم - عاصم صلاح - محمد مجدي - محمد عبدالرحمن لعبه - محمد ابو المجد
الوسط : - حسام الصانع - محمد حامد - محمد مصطفي ميدو - محمود السيد - احمد ياسر - موسي دياواره - محمد فخري - شادي رضوان - معروف يوسف - محمد عبدالله المسني - علي صابر - فادي فريد
الهجوم : احمد شرويده - احمد علي - اسماعيل الليثي - محمد هاني - محمد جمال بسيوني - محمود قاعود - ايستريلا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحمد علي يكشف تفاصيل التعاقد مع البنك الأهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.