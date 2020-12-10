بايرن ميونيخ ومانشستر سيتي الأفضل في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - وسيكون عشان كرة القدم العالمية على موعد مع مواجهات من العيار الثقيل، عندما تقام قرعة دور الـ16 عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القد يوم الإثنين المقبل.

كان حامل اللقب بايرن ميونخ، ومانشستر سيتي أفضل فريقين في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا 2020-21، بعدما سجل كل منهما أكبر عدد من النقاط بإجمالي 16 نقطة.

واستطاع أتلتيكو مدريد منع الفريق "البافاري" من تحقيق العلامة الكاملة عندما تعادل معه 1-1 على ملعب واندا متروبوليتانو، بينما تعادل بورتو مع فريق المدرب بيب غوارديولا في ملعب الدراجاو.

وسجل بايرن أكبر عدد من الأهداف في هذا الدور، بواقع 18 هدفاً. وتجاوز الفريق "البافاري" بهدفين رصيد أهداف برشلونة الذي خسر أخيراً المركز الأول في المجموعة أمام يوفنتوس.

على المستوى الفردي، تصدر الإسباني ألبارو موراتا (يوفنتوس) والبرازيلي نيمار (باريس سان جيرمان) والإنجليزي ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد) والنرويجي إيرلينغ براوت هالاند (بروسيا دورتموند) قائمة الهدافين بستة أهداف.

وأنهى الكولومبي خوان كوادرادو (يوفنتوس) دور المجموعات على رأس جدول التمريرات الحاسمة بخمس تمريرات متقدما على البلجيكي كيفين دي بروين (مانشستر سيتي) الذي صنع أربع تمريرات حاسمة على المرمى.

وتصدر البوسني ميراليم بيانيتش، لاعب خط وسط برشلونة، قائمة التمريرات (572) والتمريرات المكتملة (529)، أي بفاعلية 92%، وهو نفس مستوى لاعب ريال مدريد توني كروس (498-459).

وكان مانشستر سيتي هو أقل فريق تلقى عدداً من الأهداف، حيث استقبلت شباكه هدفاً واحداً فقط، سجله الكولومبي لويس دياز، لاعب بورتو، في الجولة الأولى.

واهتزت شباك تشيلسي مرتين، وليفربول ثلاث مرات في هذا الدور، مما يظهر الصلابة الدفاعية لهذا الثلاثي.

وتأهل من كل من إسبانيا وألمانيا أربعة فرق للدور الستة عشر، لكن الدوري الذي احتلت منه ثلاثة فرق رأس المجموعات هو "البريميير ليغ".

وسبق لنصف الفرق المتأهلة لثمن النهائي التتويج بالبطولة من قبل: ريال مدريد (13) وبايرن (6) وليفربول (6) وبرشلونة (5) ويوفنتوس (2) وبورتو (2) وبوروسيا دورتموند (1) وتشيلسي (1)، بينما لم يحققها بعد كل من أتلتيكو، وباريس سان جيرمان، وإشبيلية، ومانشستر سيتي، وأتالانتا، ولاتسيو، وبروسيا مونشنجلادباخ ولايبزيغ.

ويعد بوروسيا مونشنغلادباخ ولاتسيو أحدث فريقين يبلغان دور الستة عشر في المسابقة بشكلها الحالي.