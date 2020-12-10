نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محاضرة فنية بالفيديو لنجوم الأهلي قبل مواجهة المقاصة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم الخميس.
شهدت المحاضرة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة مصر المقاصة، المقرر لها الأحد المقبل، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
وقام موسيماني خلال هذه المحاضرة بدراسة نقاط القوة والضعف في فريق مصر المقاصة وتحديد واجبات ومهام كل لاعب.
يذكر أن الأهلي يلتقي مصر المقاصة مساء الأحد المقبل على استاد الأهلي الجديد بمدينة السلام، في الجولة الأولى من منافسات الدوري الممتاز.