نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مران الأهلي - جلسة بين موسيماني وعبد الحفيظ.. وتقيسمة قوية بين لاعبي الفريق في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أجرى الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تقسيمة قوية للاعبي الفريق في المران المسائي اليوم الخميس، على ملعب التتش بالجزيرة.
وواصل الفريق تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة، المقرر لها الأحد القادم، في إطار منافسات الجولة الأولى من مباريات الدوري الممتاز.
وفي نفس السياق، عقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي على عقد جلسة مع موسيماني، على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.
شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور التنسيقية الخاصة بالتحضير للمرحلة المقبلة، التي تشهد انطلاق رحلة الدفاع عن بطولة الدوري، بالإضافة إلى منافسات دوري أبطال إفريقيا في نسختها الجديدة.
يذكر أن الأهلي يلتقي مصر المقاصة الأحد المقبل في الجولة الأولى من منافسات الدوري الممتاز.