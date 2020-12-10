نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يعلن غياب نجم الفريق عن مواجهة مصر المقاصة بسبب الإصابة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي على أن النيجيري جونيور أجايي لاعب الفريق، لن يكون ضمن الحسابات الفنية لمباراة مصر المقاصة المقرر لها الأحد المقبل، في إطار منافسات الجولة الأولى من مباريات الدوري الممتاز.
أضاف: «اللاعب يخضع في الوقت الحالي لتنفيذ برنامج تأهيلي حتى يتعافى من الإصابة في كاحل القدم».
وأوضح عبد الحفيظ أن أجايي قطع شوطًا كبيرًا في برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة.
ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات الدوري الممتاز