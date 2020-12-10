التعادل الإيجابي يحسم مباراة الأوليمبي وبني عبيد المثيرة بالقسم الثاني

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أحمد جودة - القاهرة - إنتهت مباراة الأوليمبي وبني عبيد بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وذلك ضمن منافسات الأسبوع الثالث من دوري القسم الثاني مجموعة "بحري".



وإفتتح التسجيل لأبناء الإسكندرية مروان محمد في الوقت بدل الضائع من عمر شوط المباراة الأول، قبل أن يعدل نادي بني عبيد أوضاعه في الدقيقة 75 من الشوط الثاني ويحرز هدف التعادل، عبر اللاعب أحمد يوسف، لتنتهي المباراة بهذة النتيجة.

التعادل رفع رصيد الأوليمبي إلي 5 نقاط جمعهم من فوز وتعادلين، بينما يمتلك بني عبيد نقطتين فقط جمعهم من تعادلين و هزيمة.



وبدأ أحمد ساري المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الأوليمبي بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: عمرو علي.

خط الدفاع: محمد أحمد عبد الستار، سيد جاد، مصطفى جميل، طه إبراهيم.

خط الوسط: مروان محمد، محمود محمد أحمد، عمر فاروق.

خط الهجوم: حسين حمدي محمد رجب، مصطفى عبده.



وأجرى عدت تغيرات في شوط المباراة الثاني بخروج كلاً من مصطفي جميل وعمر فاروق، ونزول أحمد عيد و كاظم صبري.



وأدار اللقاء تحكيمياً حكم ساحة "عمرو الشناوي" وساعده كلاً من أحمد محمود عبد النعيم ، و محمد سعيد عبدالله.