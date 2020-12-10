فحص طبي لمروان محسن بالأهلي

يخضع مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي للفحص الطبي قبل انطلاق مران الفريق غدًا الجمعة.

وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، إن موقف اللاعب بشأن الوجود ضمن الحسابات الفنية لمباراة مصر المقاصة المقبلة لم يتحدد بعد.

وأوضح أن مروان سيخضع للفحص الطبي قبل مران الغد، من أجل تحديد موقفه بالتواجد من عدمه في الحسابات الفنية لمباراة الأهلي ومصر المقاصة المقبلة.

وعقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة جلسة مع بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور التنسيقية الخاصة بالتحضير للمرحلة المقبلة، التي تشهد انطلاق رحلة الدفاع عن بطولة الدوري، بالإضافة إلى منافسات دوري أبطال إفريقيا في نسختها الجديدة.

وأجري موسيماني، تقسيمة قوية للاعبي الفريق في المران المسائي اليوم الخميس، على ملعب التتش بالجزيرة.

وعقد بيتسو موسيماني، جلسة مع حسين الشحات لاعب الفريق، من أجل الاطمئنان على حالته.

وخضع حسين الشحات للفحص الطبي للاطمئنان على إصابته في ضافر القدم، حيث شارك اللاعب بقوة في التدريبات الجماعية للفريق.

كما عقد موسيماني محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم الخميس.

شهدت المحاضرة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة مصر المقاصة، المقرر لها الأحد المقبل، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

يذكر أن الأهلي يلتقي مصر المقاصة مساء الأحد المقبل على استاد الأهلي الجديد بمدينة السلام، في الجولة الأولى من منافسات الدوري الممتاز.

ويحسم الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي خلال الساعات القليلة المقبلة موقفه من اللاعب الجديد الذي سيتم التعاقد معه في فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة قبل إخطار لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح بقراره النهائي.

ويفاضل موسيماني بين العديد من السير الذاتية لمهاجمين أجانب تحسبًا لإستمرار فشل التعاقد مع أوجستين سيرينو في ظل رفض صن داونز التخلي عن اللاعب ، كما أنه حال مشاركته مع الفريق الجنوب أفريقي في النسخة الجديدة لدوري الأبطال الأفريقي سيبعده عن الحسابات الحمراء حتي يونيو المقبل.

وبدأت لجنة التخطيط لكرة القدم بالأهلي في التخطيط لفترة الإنتقالات الشتوية المقبلة من الأن، وهناك جلسات تتم بهدف إنهاء ملف الصفقات مبكرًا خاصة أن هناك إتفاق بعدم التعاقد إلا مع لاعب واحد أو أثنين علي أقصي تقدير مع إعادة قيد محمد محمود ومحمود متولي والذي تم رفع اسمهم من القائمة لعدم إكتمال شفائهما .

وتراهن الإدارة الحمراء علي وعي مسئولي الجبلاية في إمكانية فتح القيد قبل نهاية شهر يناير المقبل حتي يتمكن الفريق الأحمر من تسجيل الصفقة الجديدة التي سيتم التعاقد معها بهدف تجهيزها للمشاركة في مونديال العالم فبراير المقبل ، وبعيد عن ملف صفقات الشتاء والإستعداد للمونديال..فان هناك حالة من الترقب الشديد لقرار الإتحاد الأفريقي لكرة القدم المقرر له اليوم حول موعد ومكان السوبر الأفريقي والذي سيواجه فيه أبناء الرداء الأحمر نهضة بركان المغربي بعد ان نجح الفريقان في حصد لقبي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية علي حساب الزمالك وبيراميدز بالترتيب.