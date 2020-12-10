قبل انطلاق الدوري.. تقلص الأجانب من الإدارة الفنية والأهلي تحت ضغط كأس العالم للأندية

تنطلق غدًا الجمعة النسخة 62 من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وسط منافسة منتظرة بين 18 فريقا يتقدمهم النادي الأهلي صاحب الرقم القياسي بالتتويج باللقب 42 مرة على مدار تاريخه، ويسيطر على مسابقة الموسم الجديد، طموح المارد الأحمر في حصد اللقب للمرة 43، ويدخل الزمالك وبيراميدز المنافسة لعدم منح المارد الاحمر فرصة جديدة للحفاظ على اللقب.

ويشهد اليوم الأول للبطولة غياب قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، وسوف يظهران في اليومين الثانى والثالث من عمر الجولة الأولى للمسابقة التي سيتواصل بها الغياب الجماهيري، بسبب إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد.

ويبدأ المشوار بإقامة ثلاث مباريات، غدا الجمعة، تجمع إنبي وأسوان على ملعب بتروسبورت في الثانية والنصف عصرا، ثم يلتقي طلائع الجيش مع الجونة في الخامسة مساء على ملعب جهاز الرياضة، وتختتم مواجهات الغد في السابعة والنصف مساء بين الإنتاج الحربي وسيراميكا كليوباترا.

ويستعرض موقع دوت الخليج أبرز الأحداث قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد 2020-2021.

- الزمالك يعاني

يدخل الزمالك موسم 2020-2021، بعد إبرام صفقة وحيدة وهو التونسي حمزة المثلوثي، مع عودة ثلاثي معار وهم أحمد فتوح الظهير الأيسر وحميد أحداد المهاجم ومحمد أشرف روقا لاعب الوسط، ليكون ذلك الموسم الأقل في تعاقدات النادي الأبيض خلال السنوات الأخيرة.

كما يعاني الزمالك من حالة عدم استقرار بعد حل مجلس المستشار مرتضى منصور وتعيين مجموعة من المستشارين الكبار للعمل بمهام مجلس الإدارة.

- تأجيل فترة الانتقالات الشتوية

على غير المعتاد ستبدأ فترة الانتقالات الشتوية في فبراير المقبل، وليس شهر يناير، نظرا لأن الدوري الموسم الماضي كان استثنائيا بسبب فترة التوقف الطويلة، بسبب إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد، وهو ما جعل بداية الموسم الحالي في شهر ديسمبر لتكون فترة الانتقالات بداية من 15 فبراير.

- الأغلبية مصرية

يتعين علينا الحديث عن الإدارة الفنية في البطولة الاهم في الكرة المصرية، يتواجد خمسة مدربين أجانب فقط هذا الموسم، وهم الجنوب أفريقي بيستو موسيماني على رأس القيادة الفنية للأهلي، والبرتغالي جايمي باتشيكو على رأس القيادة الفنية للزمالك، والأرجنتيني رودولفو أروابارينا مديرا فنيا لبيراميدز، والبرازيلي ريكاردو مديرا فنيا للإسماعيلي، واليوناني نيكوديموس بابافاسيليو مديرا فنيا لوادي دجلة، ويتولى تدريب باقي الفرق مدربين مصريين.

- الأهلي مستمر في بطولاته

يستمر النادي الاهلي في استكمال مبارياته المهمة التي قد توهله لحصد خماسية وليس ثلاثية، وعلى الرغم من انتهاء الموسم بالنسبة لجميع الاندية وبداية موسم جديد، الا وأن الاهلي متبقي له مباراة سوبر إفريقي وسوبر مصري ويستعد مع الدوري لخوض كأس العالم للأندية وهذا ما سيجعله في حالة صعبة قد تمنعه من حصد هذه البطولات في الموسم الجديد.