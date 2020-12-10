نادي الملعب التونسي يستضيف تدريبات منتخب مصر للشباب

استضاف نادي الملعب التونسي تدريبات منتخب مصر للشباب دون 20 عاما، الذي يستعد لخوض فعاليات بطولة شمال أفريقيا، المقرر إقامتها بتونس في الفترة من 15 إلى 28 من ديسمبر الجاري، والمؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بموريتانيا 2021.

وحرص أنيس الباجي، أمين سر نادي الملعب التونسي، على استقبال منتخب الشباب بالورود، قبل خوض شباب الفراعنة أول تدريب على ملعب النجيل الطبيعي الخاص بنادي الملعب بالعاصمة التونسية.

ويفتتح منتخب الشباب مواجهاته بالبطولة أمام نظيره الليبي، يوم 15 ديسمبر الجاري، على أن يواجه نظيره التونسي يوم 18 من الشهر ذاته، ويلاقي المنتخب الجزائري يوم 24 ديسمبر، ويختتم مواجهاته في البطولة بمواجهة المنتخب المغربي، يوم 27 ديسمبر الجاري.

وأعلن ربيع ياسين المدير الفنى لمنتخب الشباب قائمة الفراعنة لخوض منافسات البطولة وضمت كلا من :

حراسة المرمى: حمزة علاء- السيد عطية - محمد جمال.

خط الدفاع: حسام عبد المجيد - حازم هاني - عبد الرحمن العشري - محمد المغربي- محمد أشرف - ياسين مرعي - أحمد عيد - مصطفى أشرف - محمود صابر محترف بالنجم الساحلي التونسي وينضم من العاصمة التونسية .

خط الوسط: زياد كمال - محمود جهاد - عربي بدر - رشاد المتولي - محمود عبد المحسن - زياد فرج - عبد الغني محمد - كريم محمد - أحمد نبيل "كوكا" - يوسف حسن - إبراهيم عادل.

الهجوم: حسام أشرف - أسامة فيصل - أحمد شريف

وحرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على مؤازرة منتخب مصر للشباب، خلال معسكره الذي أقامه بالقاهرة قبل السفر لتونس

وأكد صبحي أن وزارة الشباب والرياضة تدعم كل المنتخبات القومية في جميع الألعاب لتنافس علي البطولات الدولية، حيث ان الوزارة تعمل علي تذليل كل العقبات للمنتخب وذلك قبل سفرهم الي تونس للمشاركة في تصفيات بطولة أمم أفريقيا.