رغم ظهور علامات الإعياء.. أحمد علي يحضر المؤتمر الصحفي لـ البنك الأهلي

وظهرت علامات الإعياء علي أحمد علي حيث لم يكن قادرا على الحديث أمام وسائل الإعلام مع وجود كحة.
وجلس أحمد علي بعيدا عن زملائه في الفريق رغم حضوره المؤتمر الصحفي وإلقائه كلمة.
وكشف أحمد علي قائد فريق البنك الأهلي كواليس انضمامه إلى النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية؛ استعدادا لخوض منافسات الدورى الممتاز موسم 2020-2021.
وأضاف أحمد علي خلال تصريحاته: عندما عرض علي البنك الأهلي الانضمام لهم لم أفكر كثيرا وذلك بسبب الطموح الكبير الذي يمتلكه مجلس إدارة النادي.
وأكمل: البنك الأهلي تعاقد مع مدير فني كبير وهو محمد يوسف الذي يمتلك طموحات كبيرة يسعى لتحقيقها مع الفريق ورأينا ذلك من خلال الصفقات والإعداد طوال الفترة الماضية.
وأوضح: طموح مجلس الإدارة هو الدافع للجميع في النادي في ظل توفير كافة الإمكانات التي جعلتني أشعر أنني في ناد كبير للغاية وليس صاعدا حديثا للدورى الممتاز.
وفي نفس السياق أعلن أحمد ياسر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وكان أحمد ياسر، قد انتقل إلى صفوف البنك الأهلي، قادما من فريق المصري البورسعيدي لمدة موسمين.
وكتب أحمد ياسر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "انا و مراتي و عيالي إيجابي كورونا... أرجو الدعاء".
وبعد إصابته بفيروس كورونا، سيغيب أحمد ياسر عن مباراة فريقه أمام وادي دجلة، يوم السبت المقبل، في الجولة الأولى من بطولة الدوري.
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