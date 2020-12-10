الكاف للخلف در .. مفاجأة| قطر تنظم السوبر الإفريقي لعامين متتاليين

لم يجد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" سوى نقل مباراة الأهلى ونهضة بركان المغربي إلى قطر بعد أن كان من المقرر إقامتها فى مصر خلال شهر ديسمبر الجارى.

وشهدت الساعات الماضية اجتماعا داخل الكاف من قبل لجنة المسابقات وتم الاستقرار على نقل المباراة إلى قطر وسيتم عرض الأمر على المكتب التنفيذي للإعلان بشكل رسمي عن نقل المباراة.

وجاء السر وراء فشل إقامتها فى مصر من قبل الكاف بعد تمسك الاتحاد القطرى بالعقد المبرم مع الكاف بشان إقامة السوبر الإفريقي لمدة 3 مواسم مقبلة فى الدوحة بداية من العام الماضي وفشلت كل محاولات الكاف مع القطريين.

وتوعد أيضا الاتحاد القطرى الكاف بالمطاردة فى المحاكم الدولية الرياضية والحصول على تعويض مالى كبير وفقا للعقد المبرم بين الطرفين الذى يتضمن شرطا جزئيا كبيرا.



وعلم " دوت الخليج " من مصادر مطلعة أن الكاف استقر على إقامة النسخة المقبلة من منافسات السوبر الإفريقي فى قطر أيضا وتأكيد التزامه التام ببند تعاقده مع الاتحاد القطرى وأغلق الكاف هذا الملف بشكل تام خوفا من الشروط الجزائية الكبيرة فى العقد المبرم مع القطريين .

وكان فريق نهضة بركان المغربي اعترض بشدة على لعب مباراة السوبر الإفريقي فى مصر، خاصة أن الفريق المنافس بطل مصر " الأهلي " وهو ما يقلل فرص التتويج باللقب بعد أن كان الكاف قرر إقامتها فى مصر.