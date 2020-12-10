نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر جلسة موسيماني مع "الشحات" قبل مواجهة المقاصة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع حسين الشحات لاعب الفريق، من أجل الاطمئنان على حالته.
وخضع حسين الشحات للفحص الطبي للاطمئنان على إصابته في "ضافر" القدم، حيث شارك اللاعب بقوة في التدريبات الجماعية للفريق.
وأصبح الشحات جاهزًا للمشاركة في مباراة الأهلي المقبلة أمام مصر المقاصة.
ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الممتاز.