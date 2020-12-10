نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد التأهل الأوروبي.. الانتظار تتجه إلى ديربي مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد جولة نهاية الأسبوع في الدوري الإسباني لكرة القدم، إحدى المواجهات المنتظرة هذا الموسم بأول "دربي" بين ريال مدريد وجاره أتلتيكو، والذي يخوضه "الروخيبلانكوس" كمتصدر للمسابقة بفارق ست نقاط ومباراة أقل عن الجار "الملكي".

وبعد ضمان كلا الفريقين التأهل إلى دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا، ولكن بحال مختلف، حيث تصدر الريال مجموعته، في حين حل أتلتيكو في المركز الثاني خلف بايرن ميونخ، يستعد الفريقان للمباراة المهمة في الدوري.

وسيشارك المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز لأول مرة في مباراة دربي بعد مشاركات عديدة في كلاسيكيات "الليغا"، كما سيشارك فيه أيضاً ماركوس يورنتي وهو يرتدي فميص "الروخيبلانكوس".

وفي المقابل، استعاد المدرب زين الدين زيدان قبل هذه المباراة الهامة سرجيو راموس وداني كارباخال وشاركا أمس في المباراة الحاسمة أمام بروسيا مونشنغلادباخ والتي فاز فيها الملكي بثنائية لكريم بنزيما.

وستخطف هذه المواجهة الأضواء في مباريات الجولة الثالثة عشر التي تضم أيضاً لقاءات شيقة في قمة ترتيب المسابقة مثل الدربي الباسكي بين ريال سوسيداد وإيبار، وكذلك مواجهات ريال بيتيس مع فياريال، وخيتافي مع إشبيلية وسيلتا فيجو مع قادش.

وستكون مباراة إشبيلية الذي حجز بطاقة العبور لدور الستة عشر في دوري الأبطال، تجربة صعبة لخيتافي، الذي لم يتذوق طعم الفوز في آخر ست مباريات بعد الخسارة أمام ليفانتي.

وسيواجه فالنسيا فريق أتلتيك، بينما يتطلع فريق سلتا بعد الفوز في سان ماميس لمواصلة الانتصارات أمام قادش في مباراة نهاية الجولة يوم الإثنين.

وستبدأ مباريات الجولة الجمعة بلقاء بلد الوليد وأوساسونا، اللذين يقعان في منطقة الخطر.

وسيلتقي هويسكا مع ألافيس، بينما سيحل ليفانتي ضيفا على برشلونة.

وسيسعى الفريق الكاتالوني الذي يبتعد بـ12 نقطة عن الصدارة، للتخلص من آثار الخسارة أمام يوفنتوس (0-3) في دوري الابطال وخسارة صدارة المجموعة.

ويحل إليتشي، الذي يأتي بعد برشلونة في الترتيب بنفس الرصيد 14 نقطة، ضيفاً على غرناطة، الذي يتفوق عليه بنقطة.