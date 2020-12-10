نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نادي الملعب التونسي يستضيف تدريبات منتخب الشباب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استضاف نادي الملعب التونسي تدريبات منتخب مصر للشباب دون 20 عاما، الذي يستعد لخوض فعاليات بطولة شمال أفريقيا، المقرر إقامتها بتونس في الفترة من 15 إلى 28 من ديسمبر الجاري، والمؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بموريتانيا 2021.

وحرص أنيس الباجي، أمين سر نادي الملعب التونسي، على استقبال منتخب الشباب بالورود، قبل خوض شباب الفراعنة أول تدريب على ملعب النجيل الطبيعي الخاص بنادي الملعب بالعاصمة التونسية.

ويفتتح منتخب الشباب مواجهاته بالبطولة أمام نظيره الليبي، يوم 15 ديسمبر الجاري، على أن يواجه نظيره التونسي يوم 18 من الشهر ذاته، ويلاقي المنتخب الجزائري يوم 24 ديسمبر، ويختتم مواجهاته في البطولة بمواجهة المنتخب المغربي، يوم 27 ديسمبر الجاري.