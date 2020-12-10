نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على المتأهلين لدور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهى أمس الأربعاء منافسات دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث تأهل 16 فريق إلى الدور المقبل، وستجرى القرعة يوم الاثنين المقبل.

وقد توج بايرن ميونخ الألماني بلقب النسخة الماضية، وذلك عقب الفوز على باريس سان جيرمان الفرنسي في المباراة النهائية، بنتيجة هدف نظيف في لشبونة.

وتأتي قائمة الأندية التي تأهلت لدور الـ16 كالآتي :-

إنجلترا : ليفربول - تشيلسي - مانشستر سيتي.

ألمانيا : بوروسيا دورتموند - بايرن ميونخ - بوروسيا مونشنجلادباخ - لايبزيج.

إسبانيا : برشلونة - إشبيلية - ريال مدريد - أتليتكو مدريد.

فرنسا : باريس سان جيرمان.

البرتغال : بورتو.

إيطاليا : يوفنتوس - أتالانتا - لاتسيو.