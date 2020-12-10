كليوباترا وغزل المحلة والبنك الاهلي| تعرف على قائمة الثلاثي الصاعد للدورى الممتاز

نجحت أندية البنك الاهلي وسيراميكا كليوباترا وغزل المحلة في الصعود للدورى الممتاز موسم 2020-2021 واجري الثلاثي عددا من الصفقات الجديدة خلال الانتقالات الصيفية الماضية. وأعلن نادي البنك الأهلي قائمة الفريق الأول استعدادا لخوض المنافسات وجاءت كالآتي : حراسة المرمي : احمد صبحي - احمد السعدني - محمود الزونفلي الدفاع : امير مدحت - محمد كوفي - احمد محمد ضبش - احمد ياسين - بهاء مجدي - اسامه ابراهيم - عاصم صلاح - محمد مجدي - محمد عبدالرحمن لعبه - محمد ابو المجد الوسط : - حسام الصانع - محمد حامد - محمد مصطفي ميدو - محمود السيد - احمد ياسر - موسي دياواره - محمد فخري - شادي رضوان - معروف يوسف - محمد عبدالله المسني - علي صابر - فادي فريد الهجوم : احمد شرويده - احمد علي - اسماعيل الليثي - محمد هاني - محمد جمال بسيوني - محمود قاعود - ايستريلا في حين أعلن هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا قائمته كالآتي : حراسة المرمي : محمود شكري - عامر عامر - حمزة معوض - محمد جمال الدفاع : وليد عبدالمنعم - طارق سامي - عبدالله محمود - خالد صبحي - سيف تقا - محمود صقر - رجب بكار - محمد جمال - أحمد محسن الوسط : ضياء قنديل - عاشور الادهم - محمود نبيل - عبد الرحمن بودي - محمد توتي - محمد ابراهيم - صالح جمعه - محمد حسن - كوامي بونسو الهجوم : شريف دابو - محمد مسعد - ميدو جابر - فونسينيو - وينفول كوربينا - ماكسويل باكوه - شادي حسين - أحمد غنيم - أحمد أمين اوفه - مصطفي ميسي أما قائمة فريق غزل المحلة فجاءت كالآتي : حراسة المرمي: محمد البشبيشي - عمرو شعبان "قادما من الرجاء المطروحي" - محمود رضا "قادم من وادي دجلة". الدفاع: محمد سامي - محمد فتح الله - احمد عيد " إعارة من فريق سيراميكا كليوباترا" - هاني عادل -معتز محب - جلال العقدة الوسط: فتحي مبروك - محمود علاء - أحمد عادل - بسام ماهر - أشرف السيد -خالد لطفي "قادم من السويس" - استيفن اولية - ايمانويل ايجبتور "قادم من الداخلية" - خالد الاخميمي - احمد الشيخ " قادم من اف سي مصر" - محمد مصطفي - خالد رسلان - هشام بلحة. الهجوم: خالد كساب - إسلام فؤاد "قادم من طنطا" - محمود صلاح "قادم من الاسماعيلي" - ايدو موسيس "قادم من مصر المقاصة" - احمد حسن "إعارة من وادي دجلة" - يحيي حامد - محمد غلوش. لاعبون تحت السن احمد النادري - عبده يحيى - محمد عبدالقادر - حسام حسن - عبدالرحمن عاطف.

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