اتحاد الكرة ينشر لائحة شروط وعقوبات الموسم الكروي الجديد

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم، لائحة عقوبات الموسم الجديد لموسم 2020-2021؛ إذ نشرت الجبلاية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" نص لائحة العقوبات بالكامل.

ومن المقرر أن ينطلق الدورى الممتاز غدا الجمعة، وتقام غدا 3 مباريات وهى مباراة إنبى وأسوان على استاد بتروسبورت ومباراة طلائع الجيش والجونة على استاد جهاز الرياضة العسكرى ومباراة الإنتاج الحربى وسيراميكا كليوباترا على استاد الأهلى والسلام ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدوري. ومن المقرر أن ينطلق الدورى الممتاز غدا الجمعة، وتقام غدا 3 مباريات وهى مباراة إنبى وأسوان على استاد بتروسبورت ومباراة طلائع الجيش والجونة على استاد جهاز الرياضة العسكرى ومباراة الإنتاج الحربى وسيراميكا كليوباترا على استاد الأهلى والسلام ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدوري. وجاءت لائحة عقوبات الموسم الجديد كالآتى.. "مستندات".

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