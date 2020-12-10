بداية جديدة في الممتاز.. صفقات سيراميكا كليوباترا تمنحه قوة الكبار في الدوري

يستهل الصاعد حديثًا فريق سيراميكا كليوباترا مشواره في الدوري الممتاز في أول مباراة له أمام فريق الإنتاج الحربي، في ختام
المقرر إقامتها على ملعب استاد الأهلي.
يدخل سيراميكا المباراة بمعنويات مرتفعة للغاية بعد ابرامه العديد من الصفقات المميزة خلال فترة الانتقالات المنقضية منذ أيام، مما يمنح فريق كليوباترا الأفضلية في المنافسة على المربع الذهبي منذ المباراة الأولى.
ويسعى الجهاز الفني والإداري لفريق سيراميكا لتحقيق أول ثلاث نقاط في الدوري من بوابة الإنتاج الحربي، ولكن لن يكون الأمر سهلًا أمام ابناء مختار مختار حيث إنهم حققوا المركز الثامن في الموسم المنقضي.
ويتمتع كليوباترا بمجموعة من اللاعبين المميزين الذين يمنحون الفريق قوة كبار المشاركين في البطولة، وأهمهم مركز صانع الألعاب، حيث يملك صالح جمعة اللاعب المنتقل من النادي الأهلي المتشوق الى صنع مشوار جيد مع فريقه الجديد والانضباط وإظهار جميع امكانياته التي اختفت طوال سنوات عديدة.
ومحمد ابراهيم لاعب الزمالك والمقاصة السابق، الذي أبدع خلال فترة تواجده مع الفريق الفيومي وتصارع عليه قطبا الكرة المصرية لضمه، ولكن فضل اللاعب كما قال في تصريحاته اللعب لصالح فريق يضم مجموعة كبيرة من النجوم لتحقيق بطولات والسير مشوار من النجاح سويًا.
صفقات سيراميكا كليوباترا
ويستعرض "دوت الخليج" صفقات سيراميكا كليوباترا، قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد 2020-2021.
1 - عامر عامر
2 - محمد إبراهيم
3 - صالح جمعة
4 - كوامي بونسوه
5 - محمد حسن
6 - ميدو جابر
7 - رجب بكار
8 - خالد صبحي
9 - وينفيل كوبينا
10 - أحمد محسن
11 - محمد أحمد الشحات
12 - محمد توني
13 - محمد مسعد
14 - عبدالله محمود
15 - عبد الرحمن رمضان "بودي"
16 - أحمد عيد
17 – فونسينهو
18 - أحمد أمين أوفا
19 - خالد جمال
20 - محمد جمال
21 - محمد الحضري
22 - أشانت بواه
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