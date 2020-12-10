برنامج خاص للمثلوثي بتدريبات الزمالك

خضع التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لبرنامج تدريبي خاص بعد انتهاء التدريبات الجماعية.

وطالب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق، اللاعب بأداء تدريبات بالركض حول الملعب من أجل الوصول للوزن المثالي قبل انطلاق الموسم الجديد. و أكد عبد الحليم علي مدير الكرة بنادي الزمالك أن النادي تلقى إخطارا رسميا بإقامة مباراة الفريق أمام المقاولون العرب يوم السبت المقبل بالجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز باستاد الكلية الحربية .

استمر البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في عقد جلسة مع لاعبي فريقه قبل انطلاق مران اليوم كعادته من أجل الاستمرار في توجيه رسائل الدعم للاعبين.

وقال لهم باتشيكو في رسالة قصيرة اليوم : " أمامنا مباراة مهمة بعد يومين ، علينا أن نبدأ انطلاق الدوري بتحقيق الانتصار وطي صفحة الماضي تماما".

وخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لتحليل "رابيد تيست" الخاص بفيروس كورونا قبل انطلاق مران اليوم في إطار البروتوكول الطبي قبل كل مباراة. ويأتي التحليل قبل مباراة الفريق أمام المقاولون العرب المقرر لها السبت المقبل في افتتاح مباريات الزمالك بمسابقة الدوري المصري الممتاز.