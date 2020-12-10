النني أساسيا.. تشكيل آرسنال أمام دوندالك الأيرلندي اليوم

أعلن مايكل أرتيتا عن التشكيل الرسمى لفريق أرسنال الإنجليزي، لمواجهة مضيفه فريق دوندالك الايرلندي، المقرر لها فى الثامنة إلا خمس دقائق من مساء الخميس، على ملعب "أوريل بارك"، ضمن منافسات الجولة السادسة بالدوري الأوروبي.

ويبدأ أرسنال المباراة، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: رونارسون

الدفاع: تشامبرز ، مارى ، موستافى ، سيدريك

الوسط: الننى ، ويلوك ، نيلز ، روى

الهجوم: بيبي ، نيكتاه

ويدخل آرسنال مباراة الليلة بدون أي ضغوطات، بعدما ضمن التأهل إلى دور الـ 32، من اليوربا ليج، كمتصدر للمجموعة الثانية.

ولم يفقد فريق آرسنال أي نقطة في مسابقة الدوري الأوروبي هذا الموسم، حيث حقق الانتصار في جميع المباريات التي خاضها في دور المجموعات هذا الموسم.

في المقابل يطمح فريق دوندالك النرويجي في تحقيق نتيجة شرفية أمام الجانرز في مباراة اليوم، بعدما فقد فرصة التأهل إلى الدور القادم.