اليو ديانج يحتفل بالثلاثية التاريخية بعد تعافيه من كورونا.. صور

عاد المالي أليو ديانج، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى تدريبات الفريق، بعد تعافيه من إصابته بفيروس كورونا.



ونشر اليو ديانج عبر موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، صورًا له رفقة الألقاب الثلاثة التي حققها الفريق الموسم الحالي “الدوري الممتاز، وكأس مصر، وبطولة دوري أبطال إفريقيا”.



وعلق اليو ديانج علي الصور قائلًا "يا له من شعور حمد الله !!! العام الأول مع alahlyegypt يحقق التريبل ????????????????❤️ بفضل الجميع والمشجعين والزملاء والمدربين والموظفين غير العاملين .. المزيد قادم إن شاء الله.

