نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يستقر على بيع بوجبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخطط الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي على بيع لاعب الوسط الفرنسي بول بوجبا وذلك خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.

وينتهي عقد بوجبا خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة مع وجود تقارير إنجليزية تزعم بإن النادي يرغب في تمديد البند الموجود في عقده للبقاء في صفوف الفريق لمدة موسم آخر.

لكن صحيفة "ذا صن" البريطانية، قالت اليوم الخميس إن مانشستر يونايتد محبط للغاية من أداء الدولي الفرنسي، هذا الموسم، لدرجة أنه يخطط لبيعه في يناير المقبل.