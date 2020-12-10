نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النني يزين تشكيل أرسنال الاساسي لمواجهة دوندالك في الدوري الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أرتيتا المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي أرسنال الإنجليزي تشكيلة الجانرز التي تستعد لمواجهة فريق نادي دوندالك لحساب مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري الأوروبي.

وشهدت تشكيلة الأرسنال تواجد الدولي المصري محمد صلاح في القائمة الأساسية مع وجود بيبي ونيكيتاه في خط الهجوم بعد ضمان ارسنال العبور من الجولة الماضية.

حراسة المرمى: رونار أليكس.

خط الدفاع: تشامبرز، موستافي، ماري، سيدريك.

خط الوسط: النني، ويلوك، ميتلاند نايلز، سميث رو.

خط الهجوم: بيبي، نيكيتاه.