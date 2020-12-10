نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنزيما ينافس على جائزة لاعب الجولة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) عن الأسماء المرشحة لنيل جائزة أفضل لاعب في الجولة الأخيرة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأعلن اليويفا عن اختيار أربعة لاعبين وهم : الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد الإسباني والبرازيلي نيمار جونيور نجم باريس سان جيرمان الفرنسي ويوسف النصيري نجم إشبيلية وتوربين حارس مرمى شاختار دونيتسك الأوكراني.

وأفاد الموقع الرسمي لليويفا بأن نيمار سجل هاتريك خلال فوز فريقه بخمسة أهداف مقابل هدف على باشاك شهير التركي في حين سجل بنزيما هدفي ريال مدريد في مرمى بروسيا مونشنجلادباخ الألماني بينما سجل النصيري هدفين في فوز فريقه الإسباني على رين الفرنسي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وألمح الموقع الرسمي لليويفا أن توربين حارس مرمى شاختار دونيتسك الأوكراني ساهم في تعادل فريقه السلبي أمام إنتر ميلان الإيطالي وحجز بطاقة التأهل إلى بطولة الدروي الأوروبي.