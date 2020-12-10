نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الزمالك يوجه طلبًا عاجلًا إلى باتشيكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طلب المغربي حميد أحداد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، والعائد من الإعارة من صفوف نادي الرجاء، المشاركة في مركز رأس الحربة.

جاء طلب حميد أحداد بسبب وجود العديد من اللاعبين تحت رأس الحربة بالزمالك بالوقت الحالى، وبالتالى ستكون هناك صعوبة للمشاركة بشكل أساسى.

ويبحث البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، طلب حميد أحداد بسبب عدم وجود رأس حربة مميز في الفريق سوى مصطفى محمد.

وقرر نادي الزمالك عودة الثنائى أحمد أبو الفتوح، الظهير الأيسر، وحميد أحداد من الإعارة خلال الفترة الماضية، من أجل تدعيم الفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره المقاولون العرب، مساء السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.