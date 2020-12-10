نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأسطورة ليس في أفضل حالاته.. كشف حساب ميسي "المخيب" هذا الموسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني في هزيمة مدوية لفريقه أمام نظيره يوفنتوس الإيطالي بثلاثية نظيفة في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

هذا الفوز رفع رصيد يوفنتوس إلى 15 نقطة لينتزع صدارة ترتيب المجموعة من برشلونة والذي تراجع للمركز الثاني بفارق الأهداف عن اليوفي.

ورغم مشاركة ميسي في المباراة كاملة إلى أنه فشل في تسجيل أهداف لفريقه وانقاذه من الهزيمة المدوية أمام يوفنتوس، وغريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو والذي سجل هدفين وقاد فريقه لصدارة المجموعة.

ماذا قدم ليونيل ميسي مع برشلونة هذا الموسم؟

خاض "ميسي" 10 مباريات مع برشلونة في الدوري الإسباني بالموسم الحالي بإجمالي دقائق لعب فعلية 854 دقيقة، سجل 4 أهداف وصنع هدفين، وحصل على 3 بطاقات صفراء.

كما شارك اللاعب في 4 مباريات مع البرسا في دوري أبطال أوروبا بواقع 360 دقيقة لعب، وسجل 3 أهداف وصنع هدفين.

ويحتل برشلونة المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإسباني بالموسم الحالي برصيد 14 نقطة، بينما صعد الفريق لدور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.