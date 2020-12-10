نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بايرن ميونخ يكشف حقيقة التعاقد مع ديبالا وهالاند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف كارل هاينز رومينيجه رئيس بايرن ميونخ الألماني حقيقة الأنباء التي ترددت بشأن مفاوضات النادي البافاري مع كلا من النرويجي إيرلينج هالاند نجم بروسيا دورتموند الألماني وباولو ديبالا نجم يوفنتوس الإيطالي من أجل التعاقد معهما في الفترة المقبلة.

وقال رومينيجه في تصريحات نقلتها صحيفة توتو سبورت الإيطالية:"لسنا بحاجة إلى إيرلينج هالاند لأننا نمتك ليفاندوفسكي، لكنه وحش ويسجل الكثير من الأهداف، إنه يستحق جائزة الفتي الذهبي".

وعن شائعات التعاقد مع باولو ديبالا نجم يوفنتوس، قال رومينيجه:"لم نفتح محادثات مع وكيل ديبالا، لقد سمعت بعض الشائعات لكنها خاطئة، نحن لا نعمل على ضم ديبالا من يوفنتوس".

وعما إذا كان يوفنتوس على تواصل مع ألابا، اختتم رومينيجه تصريحاته قائلاً :"هذا أمر طبيعي، تعمل الأندية الأوروبية الكبرى للتعاقد معه لكن الأمر متروك له، سيقرر مستقبله، ربما سينضم إلى نادي جديد أو ربما يغير رأيه ويبقى في بايرن ميونخ".