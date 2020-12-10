نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شكوك حول مشاركة مهاجم الأهلي أمام المقاصة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يخضع مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للفحص الطبي قبل انطلاق مران الفريق غدًا الجمعة.
وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، إن موقف اللاعب بشأن التواجد ضمن الحسابات الفنية لمباراة مصر المقاصة المقبلة لم يتحدد بعد.
وأوضح أن مروان سيخضع للفحص الطبي قبل مران الغد، من أجل تحديد موقفه بالتواجد من عدمه في الحسابات الفنية لمباراة الأهلي ومصر المقاصة المقبلة.
ويدخل الأهلي مباراة المقاصة مستهلا حملة الدفاع عن لقب الدوري، حيث حقق الثلاثية في الموسم الماضي بعد التتويج بلقب الدوري وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا.