بالفيديو .. هدف صاروخي لـ محمد النني مع آرسنال في الدوري الأوروبي

سجل محمد النني لاعب خط وسط آرسنال هدفا صاروخيا في شباك فريق دوندالك الايرلندى، في المباراة التي تقام حاليا على ملعب "أوريل بارك"، ضمن منافسات الجولة السادسة بالدوري الأوروبي.

وجاء الهدف بالدقيقة 18 من كرة وصلته من خارج منطقة الـ18 ليسددها قوية عجز الحارس في التصدي إليها.