طارق سليمان: البنك الأهلي يمتلك 3 حراس أكفاء ونسعى لتحقيق انجاز في الممتاز

أكد طارق سليمان مدرب حراس مرمي البنك الاهلي أن الفريق الاول لكرة القدم يسعى لتحقيق إنجاز كبير في الدوري الممتاز بأول موسم له بعد الصعود من دوري القسم الثاني .

وأضاف سليمان في تصريحات خاصة لـ صدي البلد : منظومة العمل داخل نادي البنك الاهلي تؤهله لتحقيق طموحه بالدوري الممتاز وكذلك أيضا طموحنا مع الفريق وتقديم أداء قوي والمنافسة على مركز مناسب بجدول الترتيب .

وأكمل : البنك الأهلي يمتلك ثلاثة حراس على قدر المسؤولية وجاهزون لخوض المنافسات في الدوري .

وبشان ترتيب الحراس قال : كلهم علي مستوي عال وكفاءة وقدرات مناسبة للفريق ولن يتم اختيار حارس وحيد فقط لأن الثلاثي قادر على تحمل المسؤولية .

وأعلن نادي البنك الأهلي قائمة فريقه خلال المؤتمر الصحفي وجاءت كالآتي :

حراسة المرمي : احمد صبحي - احمد السعدني - محمود الزونفلي

الدفاع : أمير مدحت - محمد كوفي - احمد محمد ضبش - احمد ياسين - بهاء مجدي - اسامه ابراهيم - عاصم صلاح - محمد مجدي - محمد عبدالرحمن لعبه - محمد ابو المجد

الوسط : - حسام الصانع - محمد حامد - محمد مصطفي ميدو - محمود السيد - احمد ياسر - موسي دياواره - محمد فخري - شادي رضوان - معروف يوسف - محمد عبدالله المسني - علي صابر - فادي فريد

الهجوم : احمد شرويده - احمد علي - اسماعيل الليثي - محمد هاني - محمد جمال بسيوني - محمود قاعود - ايستريلا.