اتحاد الكرة يعلن تغيير مسمى الدوري المصري موسم 2020-2021

نشر الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عمرو الجنايني، شروط مسابقة الدوري المصري الممتاز، للموسم الكروي الجديد 2020 – 2021، وذلك قبل انطلاق منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

تنطلق منافسات الدوري المصري للموسم الجديد، غدًا الجمعة، بإقامة مباراة إنبي وأسوان، في الجولة الأولى من المسابقة المحلية.

وجاءت أبرز الشروط العامة للمسابقة، أن تُسمى المسابقة "بطولة الدوري العام المصري الممتاز "بريزنتيشن"، للموسم 2020 – 2021.