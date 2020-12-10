كراهية الأهلي.. شطة يطالب بعقوبات صارمة لـ نبذ التعصب

طالب عبدالمنعم حسين الشهير بـ "شطة" مدير أكاديميات النادى الأهلي المسؤلين بضرورة رصد العناصر التى تشجع على كراهية النادي الأهلي وكذلك جميع الأندية الأخرى فى الدورى الممتاز.

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