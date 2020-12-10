الكاف يرضخ لـ قطر .. القصة الكاملة لـ أزمة السوبر الإفريقي وموعد إقامته

أنهى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الجدل السائد بشأن نقل مباراة الأهلى ونهضة بركان المغربي إلى قطر بعد أن كان من المقرر إقامتها فى مصر خلال شهر ديسمبر الجارى.

وشهدت الساعات الماضية اجتماعا داخل الكاف من قبل لجنة المسابقات وتم الاستقرار على نقل المباراة إلى قطر وسيتم عرض الأمر على المكتب التنفيذي للإعلان بشكل رسمي عن نقل المباراة.

وعلم " دوت الخليج " أن السر وراء فشل إقامتها فى مصر من قبل الكاف بعد تمسك الاتحاد القطرى بالعقد المبرم مع الكاف بشان إقامة السوبر الإفريقي لمدة 3 مواسم مقبلة فى الدوحة بداية من العام الماضي وفشلت كل محاولات الكاف مع القطريين .

وتوعد أيضا الاتحاد القطرى الكاف بالمطاردة فى المحاكم الدولية الرياضية والحصول على تعويض مالى كبير وفقا للعقد المبرم بين الطرفين والذى يتضمن شرط جزئي كبير .

وكان فريق نهضة بركان المغربي اعترض بشدة على لعب مباراة السوبر الإفريقي فى مصر، خاصة أن الفريق المنافس بطل مصر " الأهلي " وهو ما يقلل فرص التتويج باللقب بعد أن كان الكاف قرر إقامتها فى مصر. وأصبح أمام الكاف 3 مواعيد مقترحة لإقامة السوبر الإفريقي خلال الفترة المقبلة، ويأتى الموعد المقترح الأول هو إقامتها يوم 18 ديسمبر الجارى أو إقامتها خلال شهر يناير المقبل، ويعد الموعد الثالث هو إقامتها بعد نهاية كأس العالم للأندية المقرر إقامتها فى قطر خلال شهر فبراير المقبل، ومن المقرر أن يحسم الكاف موعد مباراة السوبر الإفريقي خلال الأيام القليلة المقبلة وسيتم الإعلان عنه بشكل رسمي.