وشهدت الساعات الماضية اجتماعا داخل الكاف من قبل لجنة المسابقات وتم الاستقرار على نقل المباراة إلى قطر وسيتم عرض الأمر على المكتب التنفيذي للإعلان بشكل رسمي عن نقل المباراة.
وعلم " دوت الخليج " أن السر وراء فشل إقامتها فى مصر من قبل الكاف بعد تمسك الاتحاد القطرى بالعقد المبرم مع الكاف بشان إقامة السوبر الإفريقي لمدة 3 مواسم مقبلة فى الدوحة بداية من العام الماضي وفشلت كل محاولات الكاف مع القطريين .
وأصبح أمام الكاف 3 مواعيد مقترحة لإقامة السوبر الإفريقي خلال الفترة المقبلة، ويأتى الموعد المقترح الأول هو إقامتها يوم 18 ديسمبر الجارى أو إقامتها خلال شهر يناير المقبل، ويعد الموعد الثالث هو إقامتها بعد نهاية كأس العالم للأندية المقرر إقامتها فى قطر خلال شهر فبراير المقبل، ومن المقرر أن يحسم الكاف موعد مباراة السوبر الإفريقي خلال الأيام القليلة المقبلة وسيتم الإعلان عنه بشكل رسمي.
ويخوض الأهلي مباراة السوبر الأفريقي باعتباره بطلا للنسخة الماضية من مسابقة دوري أبطال افريقيا، بينما يلعب نهضة بركان المباراة باعبتاره بطل الكونفيدرالية.
وعزز فريق الأهلي رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا رافعا رصيده إلى تسعة ألقاب، فيما تجمد رصيد الزمالك في البطولة عند خمسة ألقاب، حيث استعصى عليه اللقب مجددا علما بأنه أحرز أحدث ألقابه الخمسة في البطولة عام 2002.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكاف يرضخ لـ قطر .. القصة الكاملة لـ أزمة السوبر الإفريقي وموعد إقامته على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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